Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı
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Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kick Boks sporcularından olan ve Milli Takım adına katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ali Paşa Çakır, madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

02.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:16
Milli Boksörden, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı

Sakarya Büyükşehir Belediye Kulübü Kick Boks sporcularından olan ve Milli Takım adına katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ali Paşa Çakır, madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.


İrlanda'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Milli Takım adına ringe çıkan Çakır, gümüş madalya kazandı ve madalya kürsüsünde Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İrlanda'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda Milli Takım adına ringe çıkan ve gümüş madalya kazanan sporcumuz Ali Paşa Çakır'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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