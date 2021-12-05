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SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacakÖmer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -AVRUPA'da 'Tekniği en büyük Türk' unvanı ile tanınan eski milli boksör Seyfi Tatar, ölümünün 6'ncı yılında Isparta'da düzenlenecek boks turnuvası ile anılacak.

ISPARTA (DHA) - Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

AVRUPA'da 'Tekniği en büyük Türk' unvanı ile tanınan eski milli boksör Seyfi Tatar, ölümünün 6'ncı yılında Isparta'da düzenlenecek boks turnuvası ile anılacak. Turnuvaya Manavgat'tan katılan sporcular, Isparta'ya hareket etmeden önce Tatar'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

23 Kasım 2015'te vefat eden Türk boksunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Seyfi Tatar, ölümünün 6'ncı yılında adına düzenlenecek turnuva ile anılacak. Isparta'da düzenlenen turnuvaya katılmak amacıyla Manavgat'tan giden genç boksörler, yola çıkmadan önce Tatar'ın Manavgat Kavaklı Mezarlığında bulunan mezarı başında dua okudu.

Türk boks tarihinin en önemli isimlerinden Seyfi Tatar'ı anmak ve genç sporculara tanıtmak amacıyla turnuvanın düzenlendiğini belirten boks antrenörü Mustafa Sümer, 'Seyfi Tatar devlet sporcusu unvanını almış bir boksörümüz. Tarihte çok büyük başarılar elde etmiş, Türkiye'ye boksu tanıtmış, çok büyük emekler harcamış büyük bir hocamız. Seyfi Tatar hocamızın ölüm yıldönümü vesilesiyle onun anısına düzenlenen turnuvaya gidiyoruz. Maça hareket etmeden önce sporcularımızla buraya gelip öyle çıkmak istedik" diye konuştu.

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

SPOR Milli boksör Seyfi Tatar, adına düzenlenen turnuva ile anılacak

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