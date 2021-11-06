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Milli boksör Kerem Özmen gümüş madalyada kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli boksör Kerem Özmen gümüş madalyada kaldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı sporcu Andy Cruz Gomez'e yenilen milli boksör Kerem Özmen, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı sporcu Andy Cruz Gomez'e yenilen milli boksör Kerem Özmen, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile finalde karşılaştı. Rakibine puanla mağlup olan 19 yaşındaki milli sporcu, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.


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