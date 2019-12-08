Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:20

Milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Güneri, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Spor kategorisindeki fotoğrafların kendisini daha çok etkilediğini belirten Güneri, milli futbolcuların Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam durmasıyla bütün dünyanın ayağa kalktığını, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Güneri, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olduktan sonra kendisinin de asker selamı verdiğini hatırlatarak, "Beni derinden etkileyen en büyük hareketlerden biri de Mehmetçiğimizin bize verdiği cevaptı. Yıllar geçse de Mehmetçiğimizin verdiği cevap benim her zaman kalbimin en güzel köşesinde yer alacaktır. Buradan bütün Mehmetçiğimize selam olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA