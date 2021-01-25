Milli boksör Garbis Zakaryan vefatının 1. yılında anıldı
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Milli boksör Garbis Zakaryan vefatının 1. yılında anıldı

25.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:20
Milli boksör Garbis Zakaryan vefatının 1. yılında anıldı

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı.

Şişli Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreni yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği güncel kısıtlamalarla gerçekleştirildi.

Törene Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Yavuz Can ve İstanbul İl Temsilcisi Metin Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Luys Medya Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran ve Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu, Zakaryan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Luys Meyda Yatırımları AŞ tarafından Garbis Zakaryan'ın yaşamını konu alan belgeselin ilk tanıtım görüntüsü de paylaşıldı. Belgeselde Zakaryan'ın 2. Dünya Savaşı'nın zorlu şartları içerisinde boksla tanışması yanı sıra Ortadoğu şampiyonluğuna giden sürecin anlatıldığı bildirildi.

24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan "Demir Yumruk" lakaplı Zakaryan, İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının ardından, 1964 yılında Ortadoğu Boks Şampiyonu oldu. Efsane boksör 22 yıllık kariyerinde 43'ü uluslararası olmak üzere 100'e yakın profesyonel müsabakada yer aldı. Ay-yıldızlı formayla Almanya, Fransa, Arjantin, Lübnan ve Mısır gibi birçok ülkede ringe çıkan Zakaryan, 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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