Milli boksör Gamze Soğuksu altın madalya hedefliyor

Boksta Avrupa ikinciliği bulunan Ordulu sporcusu Gamze Soğuksu, Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Kulübü sporcusu Soğuksu, Türkiye Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

Soğuksu, Kastamonu'da 23-25 şubat tarihlerinde düzenlenen Genç Kadınlar Milli Takım Seçmelerinde rakibini 5-0 yendi. Milli takıma girmeye hak kazanan Gamze Soğuksu, 10-24 Nisan 2021'de Polonya'da yapılacak Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 51 kilogramda Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcu Soğuksu, hedefinin madalya kazanmak ve İstiklal Marşı'nı okutturmak olduğunu vurgulayarak, "Kendimi daima turnuvalara hazırlıyorum. İnşallah ülkemize ve ilimize güzel başarılar getireceğim. Bana bu süreçte büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle önemli başarılara imza atıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise Ordu'da sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Hedeflerinin Türkiye ve Avrupa'da yapılan müsabakalarda şehri ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu aktaran Güler, "Bu çerçevede marka sporcular yetiştirerek ilimizin adını her alanda duyuracağız. Kastamonu'da düzenlenen Genç Kadınlar Milli Takım Seçmelerinde rakibine sayı vermeden 5-0 net skorla yenerek milli takıma girmeye hak kazanan Gamze Soğuksu'yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli