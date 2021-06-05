Milli boksör Esra Yıldız'dan olimpiyat kotası
Milli boksör Esra Yıldız 60 kiloda olimpiyat kotası aldı.
Milli boksör Esra Yıldız 60 kiloda olimpiyat kotası aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde milli sporcu Esra Yıldız 60 kiloda Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı