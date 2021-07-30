Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi

Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.

Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez karşısında çok kontrollü bir maç çıkararak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. 3 Ağustos'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmasında milli sporcunun rakibi ise Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı