Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi

Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.

Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez karşısında çok kontrollü bir maç çıkararak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. 3 Ağustos'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmasında milli sporcunun rakibi ise Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu.

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Olimpiyatlar'da dayakçı antrenör skandalı! Sporcusunu kavgadaymış gibi tokatladı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Diana Spencer
Spor Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli boksör Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:15:49. #1.16#

title