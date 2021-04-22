Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu
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Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu

Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Büşra Işıldar, Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonasında kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi.

Büşra Işıldar, finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Büşra Işıldar, dünya gençler boks şampiyonu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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