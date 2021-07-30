Milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

Kadın boksunda ilk defa olimpiyatta yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, ilk tur maçında Polonyalı Karolina Koszewska'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli, çeyrek finalde Ukrayna'dan Anna Lysenko ile karşılaştı. Maçın tamamında üstün olan Sürmeneli, Lysenko'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselirken, madalyayı da garantiledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

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