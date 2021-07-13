Dünya şampiyonu Busenaz: Hayalim ve hedefim olimpiyatlarda altında madalya kazanmak
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Dünya şampiyonu Busenaz: Hayalim ve hedefim olimpiyatlarda altında madalya kazanmak

Dünya şampiyonu Busenaz: Hayalim ve hedefim olimpiyatlarda altında madalya kazanmak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'daki kamp çalışmalarını tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'daki kamp çalışmalarını tamamladı. Sabah saatlerinde kentten ayrılan Sürmeneli, "En büyük hayalim olimpiyatlara gidip oradan altın madalya ile ülkeme dönmek" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ter dökecek olan dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'daki  yaklaşık bir ay süren kamp çalışmalarını tamamladı. Ordu Genlik Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenman Salonu'nda antrenmanlarını gerçekleştiren milli sporcu, öğle saatlerinde kamp kafilesiyle Ordu'dan ayrıldı. Memleketi Trabzon'a giden Sürmeneli, 17 Temmuz'da olimpiyat oyunları için Tokyo'ya gidecek.

ANTRENMAN SALONUNA DUYGULANDIRAN NOT BIRAKTI

Sürmeneli, antrenman yaptığı salonun aynasına genç sporcular için not bıraktı. "İdmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum" ifadelerinde bulunan Sürmeneli, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

'OLUR OLMAZ AMA BEN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Dünya şampiyonu Sürmeneli, otelden ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Sürmeneli, olimpiyatlardan altın madalya hedeflediğini söyledi. Sürmeneli, "En büyük hayalim ve hedefim olimpiyatlara gidip oradan altın madalya ile ülkeme dönmek. Çok gururluyum. Özlem çektik, acı çektik ama sonu mutlu bitecek diye umuyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir kamp süreci geçiriyorum. Çok rahat psikolojik ve fizik olarak hazır bir şekilde hisse ediyorum. Artık son düzlüğe girdik. Olur olmaz ama ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben olacağına çok iniyorum kalpten. Boksta da kaç yıldır madalya özlemi var. Madalya alamıyoruz. İnşallah bunu en şekilde kapatıp ülkeme dönmek istiyorum" diye konuştu.

'HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR Kİ GÜZEL BAŞARILAR ORTAYA ÇIKSIN'

Antrenman yaptığı salondaki sporcular için not bırakan Sürmeneli, "Bu bireysel bir spor olabilir ancak herkesin elini taşın altına koyması gerekir ki güzel başarılar ortaya çıksın. Bu kardeşlerim benim için fedakarlık yaptılar.  Gerçekten bu bireysel bir spor olabilir ama en basit örneği şu kardeşlerim bile antrenman sahasını bana bırakıp çıkıyorlar. Çok güzel bir davranış. Herkes yapmaz bunu. Bazılarının egosu olur, banane der ama onlar bu bayrağın ne kadar yüksekte dalgalandıracağının bilincinde olan gençler. Küçük bir not hiçbir şey" şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu Busenaz: Hayalim ve hedefim olimpiyatlarda altında madalya kazanmak
Dünya şampiyonu Busenaz: Hayalim ve hedefim olimpiyatlarda altında madalya kazanmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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