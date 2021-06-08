Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan olimpiyat elemelerinde altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İngiliz Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda 51 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İngiliz Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın Fransa/Paris ayağı finalinde 51 kiloda ringe çıkan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Organizasyonun çeyrek finalinde Belaruslu rakibi Yuila Apanasavic'i mağlup eden Çakıroğlu, olimpiyat biletini de almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı