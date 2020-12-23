Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:48
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, AA'nın

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Buse Naz, haber kategorisinden Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "İşitme engelli hastayla iletişim", fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını beğenen başarılı boksör, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı için oy kullandı.

Milli boksör, fotoğrafların hepsini çok beğendini ve aralarında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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