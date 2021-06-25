Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
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Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli boksör Bayram Malkan Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli boksör Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli boksör Bayram Malkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada "Bayram Malkan'dan Tokyo 2020 Kotası. IOC Boxing Task Force Sıralama Listesine göre milli boksörümüz Bayram Malkan 81 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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