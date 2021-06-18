Milli boksör Batuhan Çiftçi: Olimpiyatlara gitmem babamın da hayaliydi

"İlk kez olimpiyatlarda kulübüm Fenerbahçe'yi ve ülkemi temsil edeceğim""Olimpiyat kotası aldıktan sonra hayatım değişti""İnşallah madalya ile döneceğim""13 yıllık boks kariyerim bir yana, kota aldığım maç bir yana""Rakibim ringte bana düşünme fırsatı verdiğinde onu avlıyorum"İSTANBUL,...