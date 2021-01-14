Milli boksör Aycan Güldağı, Sırbistan'da finale yükseldi
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Milli boksör Aycan Güldağı, Sırbistan'da finale yükseldi

14.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:48
Milli boksör Aycan Güldağı, Sırbistan'da finale yükseldi

Sırbistan'da devam eden 10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Aycan Güldağı, finale yükseldi.

Sırbistan'da devam eden 10. Uluslar Boks Kupası'nda mücadele eden Aycan Güldağı, finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen turnuvada, 57 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Aycan Güldağı, Belaruslu rakibi Ulyana Yesipenka'yı mağlup ederek finalde yarışmaya hak kazandı.

Sırbistan'ın Sombor kentinde düzenlenen turnuva 16 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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