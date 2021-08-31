Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ ve ülke boksunun önemli ismi Oral Arslan, genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ ve ülke boksunun önemli ismi Oral Arslan, genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ ve Milli Takım Boks Antrenörü Oral Arslan (48) hayatını kaybetti. 1973 Elazığ doğumlu olan Oral Arslan, 1989 yılında boksa başladı. Uzun yıllardır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde faal olarak antrenörlük yapan milli sporcu ve milli takım antrenörü Arslan, kariyeri boyunca altı kez Türkiye şampiyonu oldu. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Oral Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Cristiano Mesut Özil Salih Uçan Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli boks antrenörü Oral Arslan vefat etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:16:21. #1.16#

title