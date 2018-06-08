Milli bisikletçi trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Milli bisikletçi Uğur Koyuncu bisikletiyle antrenman yaparken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde bisiklet eğitmenliği yapan 46 yaşındaki Milli bisikletçi Uğur Koyuncu, Gzaintep Kahramanmaraş D-400 Karayolu Yığınlı mevkkinde, yakınlarında bisikletiyle antrenman yaparken kaza geçirdi. Arkasından gelen İ. K. yönetimindeki 46 NH 553 otomobilin çarpması sonucu yaralanan milli bisikletçi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden milli bisikletçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Koyuncu'nun cenazesi, yapılacak otopsinin ardın ailesine teslim edilecek.

Uğur Koyuncu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında defnedileceği açıklandı.