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Milli bisikletçi Azize Bekar, ASFRA Flanders Racing takımına transfer oldu

Milli bisikletçi Azize Bekar, Belçika'nın ASFRA Flanders Racing takımıyla anlaştı.

10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:56
Milli bisikletçi Azize Bekar, ASFRA Flanders Racing takımına transfer oldu

Milli bisikletçi Azize Bekar, 'nın ASFRA Flanders Racing takımıyla anlaştı.

Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Azize Bekar, bundan sonra uluslararası yarışlarda ASFRA Flanders Racing adına pedal çevirecek.

Genç bisikletçi, ulusal yarışlarda ise Karaman Duru Bulgur Performans Kulübü adına mücadele edecek.

Kaynak: AA
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