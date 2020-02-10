Milli bisikletçi Azize Bekar, ASFRA Flanders Racing takımına transfer oldu
Milli bisikletçi Azize Bekar, Belçika'nın ASFRA Flanders Racing takımıyla anlaştı.
10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:56
Milli bisikletçi Azize Bekar, Belçika'nın ASFRA Flanders Racing takımıyla anlaştı.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Azize Bekar, bundan sonra uluslararası yarışlarda ASFRA Flanders Racing adına pedal çevirecek.
Genç bisikletçi, ulusal yarışlarda ise Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü adına mücadele edecek.
Kaynak: AA
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