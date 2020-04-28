Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Kabadayı'dan Ekrem İmamoğlu hakkında suç... Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kabadayı, yaptığı yazılı açıklamada 23 Nisan'da çocuklara dağıtılan dergi nedeniyle İmamoğlu hakkında, suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan'da dağıttığı dergilerde "Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir" ifadesinin bulunduğunu, bu ifadenin alenen gizli darbe mesajı olduğunu aktaran Kabadayı, bu nedenle İmamoğlu hakkında Samsun Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kabadayı, şunları kaydetti:

"Bu ifade ile silahlı bir gücü işaret etmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasi dışı bütün olaylara biz milletçe karşıyız. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oluruz. Aynı dergide Alevi kardeşlerimizi de başka bir din mensubu gibi göstermişlerdir. Onları ötekileştirmeye çalıştılar, Alevi-Sünni kavgası çıksın istediler. Alevi kardeşlerimizle biz birlikteyiz."

Ahmet Kabadayı, savcılığa verdiği suç duyurusunda ise "Basın ve yayın yolu ile kamu düzenini bozmak, halkın huzur ve asayiş güvenliğini tehlikeye atmak, çocuklara dağıtmış olduğu dergilere 'sandık yeterli değildir' yazmak suretiyle gelecek nesillerimizin teminatı olan çocuklarımızdan seçilmiş hükümete karşı alenen düşmanca tavır takınmalarını istemektedir. Demokratik bir seçimle iş başındaki meşru hükümete karşı çocuklarımızı alenen ayrılıkçı bir oluşumun içine çekme gayreti gösteren Ekrem İmamoğlu'ndan şikayetçiyiz." ifadelerine yer verdiğini açıkladı.

Kaynak: AA