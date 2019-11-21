"Milli bir kağıt politikası oluşturulmalı"

21.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:06

Yaklaşık 300 bin kişiyi istihdam sağlayan promosyon sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Promosyon ve Matbaa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, milli bir kağıt politikasının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.