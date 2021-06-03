Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'da ikinci oldu
Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nın ilk gününde, CSIO3* kategorisindeki açılış yarışmasında ikinci oldu.
Milli binici Taha Yedikardeş, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Milletler Kupası'nın ilk gününde, CSIO3* kategorisindeki açılış yarışmasında ikinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Yedikardeş, 130 santimetre kategorisindeki yarışı, "Atleet" isimli atıyla ikinci sırada tamamladı.
Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er