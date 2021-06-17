Milli binici Taha Yedikardeş, Milletler Kupası'nda birinci oldu

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Milletler Kupası'nın ilk gününde milli binici Taha Yedikardeş, kategorisinde birinci oldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Milletler Kupası'nın ilk gününde milli binici Taha Yedikardeş, kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, CSIO3-W 130 cm gold tour yarışlarında Taha Yedikardeş, Atleet adlı atıyla ilk sırada yer alırken; Özgür Özkan ise Ceasar isimli atıyla üçüncülüğü elde etti.

Aynı kategoride yarışan Hasan Şentürk de Heritage adlı atıyla beşinci sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan