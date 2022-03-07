Milli binici Ömer Karaevli, sezonu Katar'da açtı

Milli binici Ömer Karaevli, sezonu Katar'da düzenlenen yarışmalarla açtı.

Türkiye Binicilik Federasyonunun açıklamasına göre Ömer Karaevli, 2 hafta boyunca Doha'da yarışmalara katıldı.

Milli binici, CSI5* Global Champions Tour yarışmalarında 155 santimetre kategorisinde 11. oldu.

Ömer Karaevli, Longines Global Champions Tour Grand Prix'sinde ise 160 santimetrede "Cheston de La Pomme D'or" isimli at ile 20. sırada yer aldı.