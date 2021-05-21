Milli binici Derin Demirsoy, İtalya'daki engel atlama yarışlarında birinci oldu
Milli binici Derin Demirsoy, İtalya'nın Gorla Minore bölgesinde düzenlenen CSI3* Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu.
Milli binici Derin Demirsoy, İtalya'nın Gorla Minore bölgesinde düzenlenen CSI3* Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, 145 santimetre kategorisindeki yarışta "Hunter" isimli atıyla ilk sırayı aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er