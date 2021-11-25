Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında birinci oldu - Haberler Spor
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Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında birinci oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında birinci oldu

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Oliva bölgesinde düzenlenen engel atlama yarışlarında birinci oldu.

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Oliva bölgesinde düzenlenen engel atlama yarışlarında birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Derin Demirsoy, geçtiğimiz Salı günü düzenlenen CSI2, CSI1 ve CSIYH yarışmaları kapsamında 135 santimetre kategorisinde yapılan koşuda 'Jackpot' isimli atı ile müşterek birinci, çarşamba günü yapılan 125 santimetre kategorisindeki yarışta da 'Faline Des Chaines' isimli atıyla ikinci olmuştur." bilgisi aktarıldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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