Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu
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Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu

19.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:08
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'daki engel atlama yarışlarında üçüncü oldu

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Vejer de La Frontera bölgesinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda üçüncü oldu.

Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'nın Vejer de La Frontera bölgesinde düzenlenen CSI4 Engel Atlama Yarışları'nda üçüncü oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, 150 santimetre kategorisindeki yarışta "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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