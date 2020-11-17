Milli Binici Çilingir, AK Parti'ye üye oldu

Milli Binici Hasan Gökhun Çilingir, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, üyelik kaydını yaptırdı.

Milli Binici Hasan Gökhun Çilingir, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, üyelik kaydını yaptırdı.

Türkiye Kupa finallerinde birçok derecesi bulunan ve çok sayıda kupanın sahibi olan Çilingir, AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Kadem Mete ve İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile bir süre sohbet eden Çilingir, yaptığı açıklamada, Marmaris'e gelerek partiye katıldığını, Marmaris'i ve Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Güçlü bir Türkiye için AK Parti'ye geldiğini aktaran Çilingir, "Sorumluluğumun bilincindeyim. Biz gençler, ancak hayallerimizin peşinden gidersek özlemini duyduğumuz gelecekte yaşayabiliriz." dedi.

Çilingir'in parti rozetini takan Kadem Mete ise partiye üye kazandırma çalışmalarının büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen