Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti
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Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti

Milli binici Alin Yazıcı Avusturya'da iki derece elde etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avusturya'da düzenlenen CSI 2* Kısa Tur Engel Atlama yarışlarında milli binici Alin Yazıcı, üçüncülük ve beşincilik elde etti.

Avusturya'da düzenlenen CSI 2* Kısa Tur Engel Atlama yarışlarında milli binici Alin Yazıcı, üçüncülük ve beşincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lamprechtshausen bölgesinde organize edilen yarışlarda milli sporcu, "Ascatano Z" isimli atı ile üçüncü, "Celine" isimli atı ile beşinci oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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