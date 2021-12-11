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Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu

Milli bilardocu Murat Naci Çoklu dünya ikincisi oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, iki oldu.

Mısır'da sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonasında milli sporcu Murat Naci Çoklu, iki oldu.

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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