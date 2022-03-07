Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da Avrupa şampiyonu oldu
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Milli sporcu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Milli sporcu Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen organizasyonda Eylül, Alman rakibi Ina Kaplan'ı 6-3 yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.
AA / Muhammed Boztepe - Spor