SPOR Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

İSTANBUL,(DHA) - Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Eylül Kibaroğlu, 10 top branşında altın madalya kazandı.

Antalya'da gerçekleşen ve toplam 19 ülkeden sporcuların yarıştığı Kadınlar 10 Top branşında Eylül Kibaroğlu, yarı finalde Sırp rakibi Sarac Bojana'yı karar setinde 6-5 yenerek adını finale yazdırdı. 34 yaşındaki Ankara bölgesi sporcusu Kibaroğlu, final maçında Hollandalı rakibi Tamara Rademakers'ı muhteşem bir performans sergileyerek 6-2 yendi ve İstiklal Marşımızı okutarak büyük bir başarıya imza attı.

"SIRADA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR"

6-11 Kasım tarihleri arasında 8 top ve 9 top branşlarında da yarışacak olan Eylül Kibaroğlu, şampiyonluk sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandığım için çok mutlu ve gururluyum. Ülkemi başarı ile temsil etmeye devam edeceğim. Bu başarı benim için önemli bir başlangıç oldu. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var" şeklinde konuştu.