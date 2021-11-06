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Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu oldu

Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda birinci oldu.

ANTALYA (AA) - Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Antalya'da düzenlenen Avrupa Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eylül Kibaroğlu 10 top müsabakalarının finalinde Hollandalı rakibi Tamara Rademakers ile karşılaştı. Rakibini 6 - 2'lik skorla geçen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Açıklamada, "Eylül Kibaroğlu bu başarısıyla ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz." denildi.

Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Avrupa şampiyonu oldu

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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