Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor

Yaz dönemi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren A ve genç biatlon milli takımı sporcuları, katılacakları şampiyonalardan madalyayla dönmek istiyor.

Yaz dönemi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren A ve genç biatlon milli takımı sporcuları, katılacakları şampiyonalardan madalyayla dönmek istiyor.

Gerede Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde koordinatör Mehdi Tekçe ile antrenörler Kenan Ören, Bayram Ören, Samet Oğlağo, Mustafa İlçin ve Şadi Yusufoğlu eşliğinde çalışan milli sporcular, günde çift idman yapıyor.

Romanya'da 19-22 Ağustos, Bulgaristan'da 27-29 Ağustos ve Hırvatistan'da 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek balkan şampiyonaları ile 25-29 Ağustos'ta Çekya'da gerçekleştirilecek Biatlon Yaz Dünya Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporcular, antrenörlerinin belirlediği programa göre çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şenaslan: "Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir spor"

Biathlon Milli Takımı sporcusu Harun Şenaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır bu sporla uğraştığını, 4 yıldır da milli takım kadrosunda bulunduğunu söyledi.

Şenaslan, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle önce kayaklı koşuya başladığını aktararak, "Ondan sonra biatlona seçildim. Bu spor da çok ilgimi çekti. Biatlon, kayaklı koşu ve atışın kombinesi şeklinde yapılan bir branş. Ülkemizde 2008-2009 yıllarında başlandı. Dünya çapında popüler ancak Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir spor." diye konuştu.

Sezonun ilk kampı olduğu için kondisyon ve güç depolama odaklı çalıştıklarını dile getiren Şenaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene katılacağımız şampiyonalar için çok hırslı ve inançlı çalışıyoruz. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Herkesin hayali üst sıralarda yer alarak derece elde etmek, bayrağımızı taşımaktır. Rakiplerimize karşı şansımız her zaman var. Tabii ki onlar daha tecrübeli ve bu sporu uzun yıllardır yapıyorlar. Biz de çok iyi çalışıyoruz, onları yenebilecek güçteyiz."

Yılmaz: "Nefes kontrolü çok önemli"

Milli sporcu Berna Yılmaz, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı kayaklı koşunun ardından biatlona geçtiğini, bu alanda en iyi dereceleri elde etmek için çalıştığını kaydetti.

Kayaklı koşu ve biatlon sporlarını 10 yıldır severek yaptığını anlatan Yılmaz, "Biatlonda atış olduğu için gerçekten çok disiplin gerekiyor. Kayaklı koşu daha kolay. Ancak biatlonda her 2,5-3 kilometreden sonra atış yapıyorsun. Koşarak atış yaptığımız için nefes kontrolü de çok önemli." diye konuştu.

Yılmaz, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini, ilk kez katılacağı Balkan ve dünya şampiyonalarından madalyayla dönmek istediğini aktardı.

Türkeş: "Başarabileceğimizi göstereceğiz"

Genç Milli Takım sporcusu Metehan Türkeş, katılacakları şampiyonalarda madalya almak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

İlk hedefinin, "Türkiye'nin en iyi biatloncusu" olmak olduğunu dile getiren Türkeş, "Yarışmalarda en iyi dereceyi elde etmek istiyorum. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için çalışıyoruz. Umuyorum ki başarabileceğimizi göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Türkeş, biatlonun ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde yapıldığına ve rakiplerinin kendilerine göre daha tecrübeli olduğuna işaret ederek, "Diğer ülkeler bizden daha avantajlı. Tecrübeli oldukları için avantajları bize göre çok yüksek. Biz de yavaş yavaş onları yakalamaya çalışıyoruz. Bolu'da bu alanda tesisler yapılıyor, Erzurum'da var." açıklamasında bulundu.

Genç Milli Takım sporcusu Ebru Tuncer ise katılacakları şampiyonalarda başarılı olmaya odaklandıklarını kaydetti.

Tuncer, daha önce uluslararası bir şampiyonaya katılmadığını aktararak, "Hedefim bu yarışlara giderek en iyi dereceyi alabilmek. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Türk kadınının gücünü dünyaya biatlonda da göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder