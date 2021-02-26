Milli biatloncu Zana Öztunç'un başarıları Hakkarili gençlere umut aşılayacak

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde erken yaşlarda tanıştığı biatlonda kendisini geliştiren milli sporcu Zana Öztunç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde erken yaşlarda tanıştığı biatlonda kendisini geliştiren milli sporcu Zana Öztunç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

Son yıllarda sağlanan destekler sayesinde başarılı kayak sporcularının yetiştiği ilçede, kayak antrenörleri tarafından yeteneği fark edilen 23 yaşındaki Öztunç, 12 yaşındayken biatlon branşına yönlendirildi.

Geçen sürede kendini geliştirerek milli takıma girmeyi başaran Öztunç, katıldığı birçok yarışın yanı sıra 2017'de Avusturya'da düzenlenen 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (IBU Cup 3) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcular adına en iyisi olan 146 puanı geçip Türkiye rekoru kırdı.

Aynı yarışların ikinci gününde puanını 136'ya çekerek kendi rekorunu geliştiren Öztunç, ocak ayında da Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda 61 kişiyi geride bırakarak puanını yükseltti.

Erzurum'da 3-4 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak başarılarına yenisini ekleyen Öztunç, kota alarak olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kamışlı Köyü yakınındaki alanda antrenmanlarını sürdüren Öztunç ile bir araya geldi.

Elde ettiği başarılardan dolayı Öztunç'u tebrik eden Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin, zorlukların yanında avantajı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Kış sporlarıyla ilgili alanlarda alınan başarıların bu avantajlardan biri olduğunu belirten Doğramacı, ilçede kayağa yeni başlayan sporcuların bile ulusal ve uluslararası yarışlarda iyi dereceler elde ettiğine dikkati çekti.

"Zana'nın başarısı gençlere yeni umutlar aşılayacak"

İlçede Zana Öztunç gibi potansiyeli yüksek birçok gencin bulunduğunu ve imkan sağlanması durumunda daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getiren Doğramacı, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda ilçemizde kış sporlarına yönelik yapılan yatırımlar ve çocuklarımızla yakından ilgilenmemizin sonuçlarını görüyoruz aslında. Zana'ya inanıyor ve güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Milli sporcu Zana'nın başarısı sadece kendisiyle sınırlı kalmayacak, buradaki yüzlerce çocuğun gelecek vizyonunu da etkileyecek. Ciddi sayıda kış sporlarıyla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz var ama bir tesisimiz yok. İnşallah en yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın buraya bir tesis kazandıracağına inanıyoruz. Yüksekova'nın sadece kar ve kış sporuyla değil, kış turizmiyle de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi olacağına inanıyorum."

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Zana Öztunç da küçük yaşlarda biatlona başladığını ve kendini geliştirerek katıldığı bir çok yarışta önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

Bireysel ve takım olarak dünya dördüncüsü olduklarını ve gittiği her yarışın kendisine iyi bir deneyim olduğunu anlatan Öztunç, "Çalışmalarımı her yıl biraz daha artırdım. Bu da beni başarıya bir adım daha yaklaştırdı. Bundan sondaki hedefim daha iyi yerlerde olmak ve olimpiyatlarda ülkemin bayrağını dalgalandırmak." diye konuştu.

Başarı için düzenli çalışmanın ve özgüvenin önemli olduğunun altını çizen Öztunç, şöyle devam etti:

"Ben de kendime güvendim. Bu hisle çalışarak Türkiye'de en iyi puanları aldım. Bu, benim için çok gurur vericiydi. Gittikçe daha iyi başarılar elde ediyorum. Dünya şampiyonasını imkansız görürken gittiğim iki yarışın ilkinde 164 puan, ikincisinde de 161 puan aldım. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Hedeflerime ulaşmak için antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı