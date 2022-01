Milli Beka Hareketi'nden uyuşturucuyla mücadele açıklaması

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Milli Beka Hareketi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Kaplan, kadına şiddet, terör, çocuk istismarı ve uyuşturucuya karşı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Beyoğlu'nda toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri "Terörle mücadele ilelebet sürecek"', "Kadına şiddete hayır" ve "Uyuşturucuya hayır" pankartları açtı, Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Grup adına açıklama yapan Kaplan, Türk bayrağının değerinin bilinmesi ve saygı duyulması gerektiğini, Milli Beka Hareketi olarak ülkenin huzurunu bozanlara karşı şehadete ant içmiş askerler olduklarını ifade etti.

Kaplan, şunları söyledi:

"Kadına şiddete, terörle mücadeleye, gençlerimizi bozan uyuşturucuyla mücadeleye, çocuk istismarına, huzuru bozan zulmün her türlüsüne karşı mücadeleye devam edeceğiz. Yılmayacağız, bu canlar bu bedende olduğu sürece ve bizden sonraki nesiller de mücadelesini sürdürecektir. Zannetmesinler ki meydanlar boş. Yiğitler burada, meydanlarda Allah için atılan her adım hayırlıdır fakat, ne var ki Allah için atılan her adıma şeytan çelme takar. Biz oynanan oyunların, sahte yüzlerin farkındayız, devletimize sızmış, siyonizmin uşaklığını yapan FETÖ ve terör örgütlerini biliyoruz, bu oyunları bozacağız, halkımız, milletimiz refaha, huzura kavuşacak, adaletli bir yaşam sürmesi için de mücadelemiz sürecektir, milletimiz payidar olsun, biz milletimizin, hakkın fedaileriyiz."