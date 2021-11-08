MİLLİ BEKA HAREKETİ DERNEĞİ'NDEN LÜTFÜ TÜRKKAN'A SUÇ DUYURUSU

Milli Beka Hareketi Derneği şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Milli Beka Hareketi Derneği'nden geldi. Milli Beka Hareketi Derneği, Bakırköy Adliyesine gelerek Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, "Milletimiz bir milletvekiline vekalet verir. Bu vekaleti kötüye kullanan Lütfü Türkkan'ı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu gönül coğrafyalarında her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da şehitlerimize sahip çıkmaya yemin etmiş Türkiye sevdalılarıyız. Şehit yakını ağabeyimizin şu seslenişinden sonra İYİ Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan şehit yakınının boyununa sarılmak ve ona hakaret etmek üzere bu millete hakaret etmiştir. Bu mesele İYİ Parti'nin nezdinde bir karakter sınavıdır. Hep birlikte şehidimize, şühedamıza, askerimize, polisimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Biz Milli Beka Hareketi olarak tüm Türkiye'de, tüm teşkilatlarımızla hakkın ve hakikatin yanında olacağız. Şehidimizin, şühedamızın, gazilerimizin bize emaneti bu aziz topraklara sahip çıkacağız. Birazdan Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusu şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının duyurusudur. Şehitler ölmeyecek aziz vatanımız bölünmeyecektir" diye konuştu.