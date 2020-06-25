Milli basketbolcu Sertaç Şanlı evlendi Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayan voleybolcu Ece Hocaoğlu ile evlendi.

Instagram hesabından açıklama yayımlayan Sertaç Şanlı, "Dostlarımızla birlikte hayalimizi kurduğumuz ve bu yaz planladığımız düğünümüzü maalesef tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Aile arasında gerçekleştirdiğimiz nikah töreni ile imzalarımızı attık. 2021 yazına planladığımız düğünümüzde hep beraber eğlenebilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA