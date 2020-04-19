SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Milli basketbolcu Semih Erden: "Umarım kısa sürede sahalara döneriz" - Spor
Milli Basketbolcu, Basketbolcu, Spor

Milli basketbolcu Semih Erden: "Umarım kısa sürede sahalara döneriz"

Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Semih Erden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi.

19.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:02
Milli basketbolcu Semih Erden:

Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Semih Erden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi.

Semih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının olağanüstü bir durum olduğunu ve herkesin hayatını engellediğini ifade etti.

Bu süreçte hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar dileyen tecrübeli basketbolcu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte çalışıp, evine ekmek götürmek zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Allah sağlık çalışanlarının yardımcısı olsun."

Semih Erden, evde bulunduğu sürece bireysel antrenmanlarına devam ettiğini, kitap okuduğunu, bahçesiyle ilgilendiğini ve köpeğine zaman ayırdığını dile getirdi.

"Her işin başı sağlık"

Basketbolun temasla oynanan bir spor olduğunu belirten Semih, liglerin ertelenmesinden önce seyircisiz bir maça çıktıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse kimseye dokunmak istemedi. Hepimiz maçın bir an önce bitmesini bekledik. Seyircisiz maçların zaten tadı olmuyor, dostluk maçı gibi geçti. Böyle olmasını istemezdik ama olağanüstü bir durum olduğu için liglere ara verildi. Her işin başı sağlık ancak temennim bir an önce her şeyin netleşmesi. Umarım kısa sürede sahalara döneriz. Diğer ülkelerde liglerin iptal edilmesiyle ilgili haberler var. Bizde de en yakın zamanda bir şeyler açıklanır. Bunun herkesin oy birliğiyle sağlıklı bir karar olacağına inanıyorum."

Olimpiyat oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle A Milli Basketbol Takımı'nın eleme maçlarının da tehir edildiğini hatırlatan Semih Erden, bunun da çok doğru bir karar olduğuna işaret etti.

Bu şekilde müsabaka oynanamayacağını vurgulayan milli basketbolcu, "Zaten bazı ülkeler ve sporcular gitmeyeceğini açıklamıştı. Biz önümüzdeki sene elimizden gelenin en iyisini yapıp, olimpiyatlara gitmek için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

TFF'nin acil eylem planı ortaya çıktı! İşte liglerin başlayacağı tarih Spor
TFF'nin acil eylem planı ortaya çıktı! İşte liglerin başlayacağı tarih
Şenol Güneş'in EURO 2020'deki 10 numarası, F.Bahçe'nin yıldızı olacak Spor
Şenol Güneş'in EURO 2020'deki 10 numarası, F.Bahçe'nin yıldızı olacak
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek Spor
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Spor
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı Spor
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı
Koronayı yenen Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı Spor
Koronayı yenen Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Harun Tan Halil Sezai Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Milli basketbolcu Semih Erden: "Umarım kısa sürede sahalara döneriz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:42:11. #1.15#
title