Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne "double-double" ile başladı
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Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne "double-double" ile başladı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne 'double-double' ile başladı
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, 20'de 11 isabet kaydettiği mücadelede istatistiklerine 2 asist, bir blok da ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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