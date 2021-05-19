Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
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Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da

Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Bellona Kayseri Basketbol'da geçiren 24 yaşındaki kısa forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Melis'in geride kalan sezonda 14.06 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Galatasaray'da başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığımız Melis Gülcan'a hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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