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Milli basketbolcu Kenan Sipahi yeniden Beşiktaş'ta

Milli basketbolcu Kenan Sipahi yeniden Beşiktaş'ta
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Icyrpex Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icyrpex Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2019 yıllarında siyah-beyazlı formayı giyen Kenan ile sözleşme imzalandı.

İspanya'nın Zaragoza takımında oynayan 26 yaşındaki milli basketbolcu, TOFAŞ altyapısından yetiştikten sonra sırasıyla Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis formaları giydi.

Bu sezon başında Zaragoza'ya transfer olan Kenan Sipahi, 12 lig maçında 2.8 sayı, 2.1 ribaunt ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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