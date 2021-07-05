Milli basketbolcu Kartal Özmızrak, Bahçeşehir Koleji'nde
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Milli basketbolcu Kartal Özmızrak, Bahçeşehir Koleji'nde

Milli basketbolcu Kartal Özmızrak, Bahçeşehir Koleji'nde
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, milli oyuncu Kartal Özmızrak'ı renklerine bağladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, milli oyuncu Kartal Özmızrak'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya ekibi Obradoiro'da forma giyen 25 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kartal Özmızrak, geride kalan sezon Obradoiro'da çıktığı 17 maçta 7,6 sayı ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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