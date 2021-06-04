Milli basketbolcu Gizem Yavuz ameliyat edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Milli basketbolcu Gizem Yavuz ameliyat edildi

Milli basketbolcu Gizem Yavuz ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Gizem Yavuz ameliyat edildi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Gizem Yavuz ameliyat edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında ön çapraz bağında kopma teşhis edilen milli oyuncunun, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oyuncumuzun en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz." denildi.

Geçen sezonu Çankaya Üniversitesinde geçiren milli oyun kurucu, Galatasaray'a transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Nikos Dendias Adnan Menderes
Magazin Bergen Müge Anlı Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli basketbolcu Gizem Yavuz ameliyat edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:28:13. #1.15#

title