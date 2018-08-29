Milli Basketbolcu Funda Nakkaşoğlu, Sakatlığı Nedeniyle Kadroya Alınmadı

Milli sporcu Funda Nakkaşoğlu, yaşadığı sakatlıktan ötürü A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda yer almadı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'da 22-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIBA Dünya Kupasında mücadele edecek milli takımda sakatlanan 22 yaşındaki oyun kurucunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

"TEKRAR PARKELERDE GÖRMEYİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Milli Takım Menajeri Zeynep Gül Ene, Funda'nın sakatlığı ile ilgili olarak, "A Milli Kadın Takım sporcularımızdan Funda Nakkaşoğlu yaşadığı sakatlıktan ötürü sağlık ekibimizin muayenesi ve gerekli raporlar doğrultusunda kadromuzdan çıkarılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, biran önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz." ifadelerini kullandı.