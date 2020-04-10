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Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Türkiye, Spor

Milli basketbolcu Cedi Osman: "Türkiye için oynamayı özledim"

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takım formasını giymeyi özlediğini belirtti.

10.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:52
Milli basketbolcu Cedi Osman:

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman, milli takım formasını giymeyi özlediğini belirtti.

Cedi Osman, FIBA'nın internet sitesinde yer alan yazısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde zaman geçirdiğini ifade etti.

Basketbolsuz bir hayatın kendisi için zor olduğunu kaydeden Cedi, "Umarım en kısa zamanda durum daha iyiye gider. Basketbolu ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Özellikle de Türkiye için oynamayı özledim." yorumunu yaptı.

Milli formayla sahaya çıktığında yaşadıklarını aktaran Cedi, "Tribünlerin milli marşı okumaya başladığını duyduğunuz anda tüyleriniz diken diken olmaya başlar. Şimdi o anları düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

25 yaşındaki basketbolcu, Türkiye tarihinin en iyi beşini ise, "Kerem Tunçeri, Cedi Osman/Furkan Korkmaz, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova ve Mehmet Okur." şeklinde seçti.

Kaynak: AA

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