Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
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Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Kovid-19'la mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama kampanyası kapsamında bu kez milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Kovid-19'la mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama kampanyası kapsamında bu kez milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı kamu spotunu kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde paylaşılan videoda Cedi Osman, "Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Ünlü isimlerin destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin, Dr. Mehmet Öz ve Okan Bayülgen aşı çağrısı yapmıştı.

Çekimleri süren kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı
Milli basketbolcu Cedi Osman, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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