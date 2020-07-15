Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Aşk yaşadıkları iddia edilen milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam İzmir Alaçatı'da bir araya geldi. Geç saatlere kadar arkadaşları ile eğlenen Osman ve Şahin'in, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrılması dikkat çekti.

NBA'de 'Cleveland Cavaliers' forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile kameralara yakalandı. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenen ikili, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı. Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı. Ebru Şahin GAZETECİLERE EL SALLADILAR Kendilerini çeken gazetecilere araç içerisinden el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanması ile hızla uzaklaştı.