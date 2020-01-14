Milli basketbolcu Cansu Köksal, Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal, Fransa ekibi USO Mondeville ile anlaştı.
14.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:18
A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal, Fransa ekibi USO Mondeville ile anlaştı.
Son olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta oynayan 25 yaşındaki forvet, USO Mondeville ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cansu Köksal, BOTAŞ'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.
Kaynak: AA
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