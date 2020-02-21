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Milli Basketbolcu Birsen: "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

21.02.2020 23:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:03
Milli Basketbolcu Birsen:

Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.


2021 Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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